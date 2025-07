Nicolas Maupas | Da ragazzo ero insicuro e scontroso oggi non ho paura di mostrare le mie emozioni

Al Giffoni Film Festival l'attore italo-francese si racconta, con la solita timidezza, tra progetti futuri e sogni nel cassetto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicolas Maupas: «Da ragazzo ero insicuro e scontroso, oggi non ho paura di mostrare le mie emozioni»

In questa notizia si parla di: nicolas - maupas - ragazzo - insicuro

Nicolas Maupas: “Alle medie facevo fatica a integrarmi. Oggi mi godo le relazioni mantenendole private” - Nicolas Maupas racconta la sua adolescenza segnata da episodi di bullismo. Ricordando la sua prima esperienza sessuale ha rivelato che "fu una liberazione".

“Fare sesso per la prima volta è stata una grande liberazione, Tinder? Mai usato. Alle medie mi prendevano in giro e tiravano schiaffi”: parla Nicolas Maupas - Un volto che ha conquistato il pubblico giovanile (e non solo) grazie a ruoli intensi e sfaccettati, da “ Mare Fuori ” a “ Un Professore “.

Nicolas Maupas: da Mare Fuori a L’amore, in teoria. Ecco perché non possiamo smettere di amarlo - Dal Chiattillo di Mare Fuori al romanticissimo Leone di L'amore, in teoria, l'attore è diventato il volto più vero e intenso del grande e piccolo schermo.

Nicolas Maupas: «Da ragazzo ero insicuro e scontroso, oggi non ho paura di mostrare le mie emozioni; La generazione fragile; L'amore, in teoria decostruisce la figura maschile e ci dimostra che c'è speranza.

Nicolas Maupas: «Da ragazzo ero insicuro e scontroso, oggi non ho paura di mostrare le mie emozioni» - francese si racconta, con la solita timidezza, tra progetti futuri e sogni nel cassetto ... vanityfair.it scrive