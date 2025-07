Nicola Carraro divertito da Temptation Island il marito di Mara Venier | Rappresentano davvero il maschio medio?

Nicola Carraro, marito di Mara Venier e produttore cinematografico, ha commentato Temptation Island. In un video pubblicato su Instagram ha chiesto ai followers: "Mi ha fatto molto ridere. Secondo voi, i maschi concorrenti rappresentano veramente il maschio medio italiano?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

