Nico Gonzalez Inter: l’esterno della Juve è davvero un obiettivo nerazzurro? La verità nell’operazione, cosa c’è dietro le voci sull’argentino. Il calciomercato è fatto di voci, suggestioni e smentite. A fare chiarezza sulle ultime indiscrezioni in casa Inter è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha di fatto chiuso la porta a due nomi altisonanti che erano stati recentemente accostati al club nerazzurro, confermando come la strategia della dirigenza sia focalizzata su un unico, grande obiettivo. Le smentite di mercato: l’Inter non tratta Nico Gonzalez. Il primo nome depennato dalla lista è quello di Nico Gonzalez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Inter: l’argentino è davvero un obiettivo nerazzurro? La verità nella trattativa, cosa c’è dietro le voci sull’esterno della Juventus