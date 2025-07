Nick Kyrgios altro vergognoso delirio contro Sinner | Ci ha preso in giro

No, Nick Kyrgios non molla. E torna a schizzare fango contro Jannik Sinner. L'ultimo pretesto? La decisione del numero 1 al mondo di reinserire Umberto Ferrara nel proprio staff tecnico. Il preparatore atletico, allontanato dieci mesi fa dopo il caso-Clostebol – che ha portato alla sospensione per tre mesi del ragazzo di San Candido – è tornato nel team dell’azzurro. Una mossa che ha offerto al tennista australiano, ora sceso alla 640esima posizione del ranking ATP dopo essere stato finalista a Wimbledon nel 2022, l’occasione per tornare ad attaccare pubblicamente Sinner. "Ha ripreso lo stesso dottore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nick Kyrgios, altro vergognoso delirio contro Sinner: "Ci ha preso in giro"

In questa notizia si parla di: nick - kyrgios - sinner - altro

