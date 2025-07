New Mexico sparatoria in un campus universitario | ucciso un 14enne le immagini della polizia

Una sparatoria avvenuta venerdì mattina in un dormitorio dell’UniversitĂ del New Mexico ha causato la morte di un ragazzo di 14 anni, un 19enne è stato ferito e ha provocato l’evacuazione di centinaia di studenti. Il sospetto attentatore è stato arrestato. John Fuentes, 18 anni, è stato incriminato per omicidio di primo grado, aggressione aggravata, aggressione con lesioni personali gravi e manomissione di prove. Quattro persone, tra cui il sospettato, stavano giocando ai videogiochi all’interno di una stanza del dormitorio appartenente a uno di loro quando è iniziata la sparatoria. Il quattordicenne è stato ucciso a colpi di pistola e gli altri sono fuggiti dalla stanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - New Mexico, sparatoria in un campus universitario: ucciso un 14enne, le immagini della polizia

