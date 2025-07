Netflix ha rotto con Harry e Meghan Markle?

Il principe e la consorte rischiano una significativa perdita di reddito: la piattaforma di streaming sembra non interessata a rinnovare il contratto da 100 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Vanityfair.it ¬© Vanityfair.it - Netflix ha rotto con Harry e Meghan Markle?

In questa notizia si parla di: netflix - rotto - harry - meghan

Pete Davidson ha rotto il silenzio sulla paternità, dopo che la fidanzata Elsie Hewitt ha annunciato pubblicamente di essere incinta del loro primo figlio | Da Rumors.it Vai su Facebook

Netflix ha rotto con Harry e Meghan Markle?; Il grande flop di Harry e Meghan, Netflix straccia il mega contratto: ¬ęNon hanno idee interessanti¬Ľ. Quanti milioni perdono; Harry e Meghan hanno lasciato la Famiglia Reale per soldi: la rivelazione shock.

Netflix ha rotto con Harry e Meghan Markle? - Il principe e la consorte rischiano una significativa perdita di reddito: la piattaforma di streaming sembra non interessata a rinnovare il contratto da 100 milioni di dollari ... Si legge su vanityfair.it

Netflix, Harry e Meghan perdono il contratto milionario. Negato il rinnovo, i motivi - Il divorzio è ormai ufficiale: Netflix non rinnoverà il contratto da 100 milioni di dollari con Harry e Meghan in scadenza a settembre 2025. Come scrive msn.com