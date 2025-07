Neri | La candidatura di Monaco? Scandalosa Il segretario Pd critica l’eventuale supporto a Giani

"L’ipotesi di una candidatura di Davide Monaco, attuale Direttore della Fondazione Terre Medicee, in una delle liste a sostegno di Eugenio Giani alle prossime regionali? Sarebbe una vergogna politica". Il segretario comunale Pd, Ettore Neri, dice la sua dopo il rincorrersi di voci che darebbero Monaco papabile alla corsa in una lista a supporto del governatore uscente. "In merito al fatto che nel 2015 Monaco si sarebbe speso per la mia candidatura alle regionali dell’epoca – ribatte Neri – ricordo che presi la bellezza di circa 8100 preferenze e che mancai l’elezione soltanto perché nel Pd versiliese e lucchese dominavano i renziani integralisti che riuscirono a costruire una gabbia intorno alla mia candidatura: gente che in parte è sempre nel Pd e gente che non c’è più ma che in qualche modo pretende di continuare a dare le carte in lucchesia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

