Neres Lucca De Bruyne e il modulo offensivo | Cosa ha detto Napoli-Catanzaro

Vittoria e, soprattutto, risposte. Il Napoli si riscatta dopo il ko con l'Arezzo e batte 2-1 il Catanzaro nell'ultimo test a Dimaro. Ma al di lĂ del risultato, la partita ha offerto indicazioni preziose sul laboratorio tattico di Antonio Conte, che ha sperimentato un Napoli a trazione anteriore, ricevendo segnali molto positivi da alcuni uomini chiave. Dalla prima gioia di Lorenzo Lucca alla grande prova di Raspadori, passando per un Neres giĂ in forma campionato: ecco le analisi principali di una serata che fa calare il sipario sul ritiro in Trentino e apre le porte alla fase due di Castel di Sangro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Neres, Lucca, De Bruyne e il modulo offensivo: Cosa ha detto Napoli-Catanzaro

In questa notizia si parla di: napoli - neres - lucca - catanzaro

Napoli, due calciatori hanno già chiuso la stagione. Gli ultimi aggiornamenti su Neres e Lobotka - Mancano tre partite alla fine del campionato di Serie A e il Napoli è primo a soli tre punti dall’Inter di Filippo Inzaghi.

Napoli Genoa: sorpresa per Conte! Importanti novitĂ sulle condizioni di Neres, cautela su Lobotka. Le ultime - Napoli Genoa: sorpresa per Conte! Importanti novitĂ sulle condizioni di Neres, cautela su Lobotka. Le ultime In casa Napoli potrebbe esserci una clamorosa novitĂ tra i convocati per la gara di domani contro il Genoa della 36a giornata di Serie A.

Napoli, Neres prova il rientro. Un’ipotesi probabile – Sky - Il Napoli potrebbe affrontare il rush finale in Serie A con Neres a sua disposizione. Conte riflette sulla data del possibile recupero.

Tutto sul 2-1 del #Napoli contro il Catanzaro: i segnali da Neres a #Lang, #Lucca e KDB E il rigore… Vai su X

Napoli spumeggiante: subito due gol nei primi 10 minuti di gioco Prima Raspadori appoggia in rete su una grande giocata di Neres, mentre subito dopo raddoppia Lucca su rigore procurato stesso da lui #SSCNapoli #NapoliCatanzaro #Raspadori # Vai su Facebook

La prima volta di Lucca, De Bruyne a sprazzi, Neres in palla, il 4-3-3 a trazione anteriore: cosa ha detto Napoli-Catanzaro; Il Napoli scopre Lucca, piega il Catanzaro 2-1 e trova il primo sorriso della stagione; Napoli-Catanzaro, i top sono Neres, De Bruyne e Lucca. Lukaku e Lang in ritardo.

Napoli-Catanzaro finisce 2-1. Raspadori e Lucca segnano nei primi 7 minuti, il solito Iemmello accorcia - Nemmeno in panchina McTominay, Gilmour, Politano e Anguissa ... Segnala ilnapolista.it

Amichevoli: il Napoli stavolta non sbaglia, 2-1 contro il Catanzaro - Dopo il ko inaugurale contro l’Arezzo, il Napoli di Antonio Conte trova la prima vittoria del suo precampionato con il 2- Si legge su msn.com