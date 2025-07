Neres il più in palla De Bruyne più brillante con tocchi illuminanti Gazzetta

Il Napoli ha chiuso il ritiro di Dimaro con l’amichevole contro il Catanzaro. Vittoria per 2-1, ottimo primo tempo e buone sensazioni. La Gazzetta scrive che i migliori sono stati Neres (su tutti) e De Bruyne. Racconta che al momento del rigore il pubblico ha acclamato il belga ma poi dal dischetto è andato Lucca che ha giocato titolare al posto di Lukaku che ha accusato un fastidio alla schiena ma è comunque entrato nel secondo tempo. Ecco cosa scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo: Due minuti dopo, Lucca viene messo giù in uscita da Pigliacelli e poi trasforma il penalty, nonostante il pubblico invitasse “Kevin” (De Bruyne) alla trasformazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neres il più in palla, De Bruyne più brillante con tocchi illuminanti (Gazzetta)

