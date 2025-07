Neonata positiva alla cocaina la Procura accelera | si va verso la decadenza della patria potestà per i genitori

È nelle mani della Procura per i Minorenni e di quella ordinaria l’ultima fase delle indagini sulla vicenda della bambina di quattro mesi risultata positiva alla cocaina e portata via dall’ospedale dai suoi genitori. Dopo il ritrovamento della neonata a Striano e il successivo trasferimento al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: neonata - positiva - cocaina - procura

Positiva alla cocaina portata via dall’ospedale. E’ una neonata di appena quattro mesi - Una neonata di appena quattro mesi risultata positiva alla cocaina, nella notte tra il 22 e il 23 Luglio 2025, è stata accompagnata dai genitori, di origine marocchina e residenti nella vicina Eboli, all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, a Salerno.

Salerno, neonata positiva alla cocaina: i genitori la portano via dall’ospedale prima delle dimissioni - ABBONATI A DAYITALIANEWS La bambina era sotto osservazione al Ruggi d’Aragona: scattate le ricerche. Una bambina di soli 4 mesi è risultata positiva alla cocaina ed è stata portata via senza autorizzazione dai genitori dall’ ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era ricoverata e sotto osservazione.

Salerno, neonata di 4 mesi positiva alla cocaina: il padre la porta via dall’ospedale, ricerche in corso - Una vicenda scioccante all’ospedale Ruggi: bambina positiva alla cocaina portata via dal padre. È una storia drammatica e piena di interrogativi quella che arriva da Salerno.

Neonata positiva alla cocaina, la Procura accelera: si va verso la decadenza della patria potestà per i genitori; Salerno, bimba di 4 mesi positiva alla cocaina: il padre la porta via dall’ospedale e fugge; Salerno, neonata intossicata dalla cocaina: è caccia ai genitori in fuga con lei.

Ritrovata a Striano la neonata positiva alla cocaina e portata via dal padre - Una neonata di appena quattro mesi, risultata positiva alla cocaina, è stata ricoverata in condizioni critiche presso l’ospedale di Salerno lo scorso 23 lugl ... Lo riporta ilfattovesuviano.it

Bimba intossicata alla cocaina, inchiesta sulla fuga dei genitori - Stampa Si allarga l’inchiesta sulla vicenda della piccola Ajate, la neonata di quattro mesi trovata positiva alla cocaina e sottratta dai genitori all’ospedale Ruggi di Salerno. Si legge su salernonotizie.it