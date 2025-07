Neonata in crisi respiratoria sviene ai Decumani salvata dai poliziotti

Due agenti del commissariato Decumani hanno praticato le manovre rianimative su una neonata di pochi mesi, in crisi respiratoria, in attesa dell'arrivo del 118; la bimba √® fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: neonata - crisi - respiratoria - decumani

Neonata vittima di una crisi respiratoria: salvata in extremis - Momenti di terrore oggi 14 maggio poco dopo le 8 nei pressi dell'istituto primario Boschetti Alberti di via 4 Novembre a Cadoneghe.

Crisi epilettiche ‚Äúsilenziate‚ÄĚ con cerotti genetici in una neonata prematura. Lo studio su Nature - Grazie al silenzio imposto a un gene difettoso, √® stata ottenuta una riduzione superiore al 60% nella frequenza delle crisi epilettiche in una neonata prematura con encefalopatia epilettica e dello sviluppo a esordio precoce causata da una mutazione nel gene SCN2A.

Crisi respiratoria per una neonata in strada: provvidenziale l'intervento della polizia - Una neonata di pochi mesi con forti difficolt√† respiratorie era ormai in stato di incoscienza. √ą successo a Napoli.

#porcodio #oki #crisirespiratoria #peperoncino #raffreddore #lamadonna by notgiuliam Vai su X

Neonata in crisi respiratoria sviene ai Decumani, salvata dai poliziotti; Crisi respiratoria per una neonata in strada: provvidenziale l'intervento della polizia; Napoli, poliziotti eroi salvano neoanta ai Decumani: era in difficoltà respiratorie.

Neonata in crisi respiratoria sviene ai Decumani, salvata dai poliziotti - Due agenti del commissariato Decumani hanno praticato le manovre rianimative su una neonata di pochi mesi, in crisi respiratoria, in attesa dell'arrivo ... Come scrive fanpage.it

Crisi respiratoria per una neonata in strada: provvidenziale l'intervento della polizia - Una neonata di pochi mesi con forti difficoltà respiratorie era ormai in stato di incoscienza. Segnala napolitoday.it