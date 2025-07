Nell' auto profumi occhiali e abiti di marca rubati in negozi del Riminese | quattro uomini denunciati

Dal controllo nell'auto è spuntata una gran quantità di prodotti di marca, poi risultati rubati nel Riminese. Alcuni giorni fa una pattuglia della Polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un'autovettura Fiat Tipo in marcia sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone, a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

A bordo dell'auto profumi, occhiali e abiti di marca rubati: quattro uomini denunciati per ricettazione - Dal controllo nell'auto è spuntata una gran quantità di prodotti di marca, poi risultati rubati. Alcuni giorni fa una pattuglia della Polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli un'autovettura Fiat Tipo in marcia sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone, a bordo della.

