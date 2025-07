Nel segno di S Francesco e Capitini Dall’Umbria quel richiamo alla Pace che non tutti vogliono sentire

Un filo rosso lega Assisi, terra di San Francesco, l’Umbria, patria di Aldo Capitini, non a caso ribattezzato il Ghandi italiano, e Stefania Proietti, giĂ sindaco di Assisi, quindi presidente della Provincia e da fine 2024 presidente della Regione Umbria. In un periodo storico nefasto in cui la Pace non è piĂą un valore unanimemente condiviso, è proprio dalla piccola Umbria, fiera della sua storia, che si alza un grido in sua difesa. La mozione approvata dal Consiglio regionale da quella maggioranza di centrosinistra che sostiene la governatrice, sul tema “Azioni per sensibilizzare il Governo all’istituzione di un Ministero della Pace ”, è solo l’ultima di una serie d’iniziative che richiamano alla Pace, purtroppo affatto scontata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel segno di S. Francesco e Capitini. Dall’Umbria quel richiamo alla Pace che non tutti vogliono sentire

