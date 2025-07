I principali interventi finanziati che riguardano il territorio faentino comprendono la realizzazione di un presidio per la messa in sicurezza e la difesa idraulica del quartiere Borgo Durbecco per un milione di euro, destinati al comune di Faenza; 300mila euro per la viabilità della provinciale 66 destinati alla Provincia di Ravenna, così come il ripristino della transitabilità delle provinciali 306 Brisighellese e 73 Casolana, pari a 138mila euro. Per quanto concerne il reticolo fluviale, per il ripristino dell’officiosità idraulica e il consolidamento delle opere idrauliche nel tratto collinare del Lamone tra Brisighella e Faenza, le somme urgenze sono pari a 800mila euro erogati alla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nel Faentino. La difesa del Borgo e la viabilità collinare