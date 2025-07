Nel 1988 iniziò con due camion oggi l' azienda ha aperto un nuovo hub da 10 mila metri quadrati a Bologna

Giannetti Group, creata nel 1988 da Rino Giannetti (padre di Mirco), guarda sempre al futuro e non smette di espandersi. Infatti, ha aperto un nuovo hub da 10mila metri quadrati a Bologna Interporto. L’azienda riminese, 37 anni fa, contava solamente due camion e operava principalmente tra Emilia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: camion - azienda - aperto - metri

Furto da 50mila euro in un'azienda: rubato un camion con la gru - Non si placano i furti nel Pordenonese. A essere stata presa di mira è stata questa volta un'azienda della Destra Tagliamento.

Furto da 50mila euro in un'azienda: rubato un camion con la gru - Non si placano i furti nel Pordenonese. A essere stata presa di mira è stata questa volta un'azienda della Destra Tagliamento.

Camion si ribalta in azienda, l’autista si lancia fuori dalla cabina: grave 59enne - Grumello del Monte. Si trova in gravi condizioni il 59enne coinvolto nella mattina di martedì 20 maggio in un incidente all’interno di una ditta nella zona industriale di Grumello del Monte.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, Francesco Pagano, 60 anni, l'autista del pullman che lo scorso 19 maggio provocò l'incidente in cui a Lomazzo morì la maestra Domenica Russo, 43 anni, al momento dell'impatto con il camion che lo preced Vai su Facebook

Nel 1988 iniziò con due camion, oggi l'azienda ha aperto un nuovo hub da 10 mila metri quadrati a Bologna; Contributi a Fondo Perduto 2025: cosa sono, quali sono e come ottenerli • I; Il camion dei rifiuti sprofonda in via Scarlatti: così si è aperta la voragine di 3 metri al Vomero.

Camion: l’Ue vuole aumentare pesi e dimensioni dei veicoli pesanti - MSN - L’Unione Europea vuole aumentare pesi e dimensioni dei veicoli pesanti in riferimento alla proposta COM(2023) 445, sui camion EuroCombi, lunghi fino a 25,25 metri. Lo riporta msn.com

Lerici, camion precipita da 5 metri e si ribalta - la Nazione - A Lerici, un camion a due assi, impiegato per lavori in una strada privata, è precipitato capovolgendosi per circa cinque metri, sulla via Matteotti ... Riporta lanazione.it