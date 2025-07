Ndoye al Napoli l’annuncio è chiaro | gioia Conte

Le dichiarazioni su Dan Ndoye, che potrebbe passare dal Bologna al Napoli, possono cambiare completamente la storia di questa saga di mercato È inutile girarci intorno: Dan Ndoye è l’obiettivo primario di Antonio Conte. Il Napoli ha lavorato parecchio in questi giorni per accontentare ancora una volta il proprio tecnico, che ha già visto arrivare diversi nuovi elementi entro l’inizio del ritiro di Dimaro. (Ansa) – pallacanestrobiella.it Dai colpi Marianucci e De Bruyne a quelli di Beukema e Milinkovic Savic passando per Noa Lang e Lucca. Insomma, i partenopei sono a mani basse i re di questo mercato, ma le sorprese non sono assolutamente finite qui per i tifosi del club campione d’Italia. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ndoye al Napoli, l’annuncio è chiaro: gioia Conte

In questa notizia si parla di: ndoye - napoli - conte - annuncio

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Il Bologna: "Per #Ndoye vogliamo 50 milioni". Il Napoli riflette se rilanciare aumentando la propria offerta. Conte vuole fortemente l'esterno svizzero. Vai su Facebook

Il Napoli è pronto all’ultimo step per Ndoye per assicurare il calciatore a Conte con un’offerta che il Bologna è pronto ad accettare. Decisivo il weekend: se il Nottingham farà un’offerta che soddisferà il Bologna, sarà più complessa la trattativa. In caso contrario, Vai su X

SKY - Ndoye è il preferito di Conte, l'alternativa per il Napoli è Laurienté; Conte vuole Ndoye e Beukema al Napoli: il Bologna resiste, ecco quanto chiede; Napoli, accelerata per Ndoye. E Conte comanda il mercato da lontano.

Calciomercato Napoli, il ds Manna vuole chiudere per Ndoye - Perché Conte ieri è stato chiaro, ancora una volta: vuole Ndoye a Castel di Sangro perché sarebbe, poi, ... Si legge su ilmattino.it

Ndoye vuole solo Conte, ma il Napoli dice no ai 45 milioni - Dan Ndoye resta in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per rinforzare il reparto offensivo del suo nuovo Napoli. Segnala stadiosport.it