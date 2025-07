Nave partita da Gallipoli bloccata in acque internazionali dalle forze armate israeliane Aiuti umanitari per Gaza

La nave di Freedom flotilla era partita domenica scorsa dal porto di Gallipoli. Ieri sera è stata individuata e bloccata in acque internazionali dalle forze armate israeliane. Tra i 21 a bordo due ingegneri italiani. I cooperanti dovevano raggiungere Gaza. —– Tweet di seguito: https:x.comEllenAbarestatus1949215412048253157?t=gJyGdLgATrbzyhFqLZqkmg&s=08 L'articolo Nave partita da Gallipoli bloccata “in acque internazionali” dalle forze armate israeliane Aiuti umanitari per Gaza proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Nave partita da Gallipoli bloccata “in acque internazionali” dalle forze armate israeliane Aiuti umanitari per Gaza

In questa notizia si parla di: nave - partita - gallipoli - bloccata

Partita nave militare con migranti a bordo: nuovo trasferimento verso l'Albania - BRINDISI - Nuuovo trasferimento di migranti, da Brindisi. Nave Spica, della Marina Militare, è partita intorno alle ore 9 di oggi dal Seno di Levante, con decine di migranti a bordo, destinato al centro realizzato dal governo italiano a Gjadër, nel paese delle aquile.

È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition - Domenica è partita da Siracusa, diretta verso la Striscia di Gaza, un’altra nave gestita dalla Freedom Flotilla Coalition, dopo il blocco di quella precedente, la Madleen, il mese scorso.

Nave partita da Gallipoli bloccata dalle forze armate israeliane Doveva raggiungere Gaza - Tweet di seguito: https://x.com/EllenAbare/status/1949215412048253157?t=gJyGdLgATrbzyhFqLZqkmg&s=08 L'articolo Nave partita da Gallipoli bloccata dalle forze armate israeliane Doveva raggiungere Gaza proviene da Noi Notizie.

Nave partita da Gallipoli bloccata dalle forze armate israeliane; Nave partita da Gallipoli bloccata dalle forze armate israeliane Doveva raggiungere Gaza; Nave partita da Gallipoli bloccata in acque internazionali dalle forze armate israeliane.

La Handala bloccata in acque internazionali: era partita da Gallipoli per raggiungere Gaza - La nave Handala partita da Gallipoli domenica scorsa è stata intercettata e abbordata dalle forze armate israeliane mentre si trovava in ... Lo riporta msn.com

Nave partita da Gallipoli bloccata in acque internazionali dalle forze armate israeliane Doveva raggiungere Gaza - Ieri sera è stata individuata e bloccata in acque internazionali dalle forze armate israeliane. Scrive noinotizie.it