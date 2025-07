Nave Flotilla due italiani a bordo Tajani parla con Sa’ar | due opzioni per attivisti

(Adnkronos) – La Freedom Flotilla Coalition ha reso noto che gli attivisti a bordo della nave Handala sono stati condotti nel porto israeliano di Ashdod. Secondo l’organizzazione, diplomatici e avvocati dell’organizzazione Adalah sono in attesa di poter incontrare i membri dell’equipaggio. La Handala, carica di aiuti per la popolazione palestinese, faceva parte della Freedom Flotilla diretta . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

