Nations League volley femminile 2025 trionfo dell’Italia | battuto il Brasile in finale per 3-1

Trionfo dell’Italia nella Nations League femminile di volley 2025. Le azzurre di Julio Velasco hanno conquistato il trofeo per la terza volta consecutiva, battendo il Brasile per 3-1 nella finale di Lodz, in Polonia. Dopo il primo parziale, perso per 22-25, l’Italia ha ribaltato il match vincendo i tre set successivi con i punteggi di 25-18, 25-22, 25-22. Il trionfo segna la 29esima vittoria consecutiva per le italiane, campionesse olimpiche in carica, ed è un importante successo in vista dei mondiali del mese prossimo in Thailandia. Tra le maggiori protagoniste per l’Italia, si segnalano i 17 punti di Ekaterina Antropova, i 16 di Myriam Sylla e i 12 di Paola Egonu. 🔗 Leggi su Lapresse.it

