Nasce l' Osservatorio Sanità Tuscia e promette di fare luce sui consultori | Spazi da conoscere difendere e potenziare

Non nasce da un’istituzione, ma da chi la sanità la vive tutti i giorni. L’Osservatorio Sanità Tuscia prende forma ad inizio 2025 da un’assemblea di circa 20 cittadini della provincia di Viterbo — studenti, lavoratori, disoccupati, attivisti — che hanno deciso di accendere un riflettore su un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: sanità - nasce - osservatorio - tuscia

Sanità, Homnya acquisisce 51% Navigen: nasce hub di innovazione digitale - (Adnkronos) – Homnya, health data marketing & media company leader nel settore Life Sciences, annuncia l'acquisizione del 51% di Navigen Srl, società con sede a Verona e specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per l'industria farmaceutica.

Sanità, Homnya acquisisce 51% Navigen: nasce hub di innovazione digitale - (Adnkronos) – Homnya, health data marketing & media company leader nel settore Life Sciences, annuncia l'acquisizione del 51% di Navigen Srl, società con sede a Verona e specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate per l'industria farmaceutica.

Sanità, Homnya acquisisce 51% Navigen: nasce hub di innovazione digitale - Operazione rafforza ecosistema sinergico di integrazione tra dati, tecnologia, contenuti scientifici e customer engagement Roma, 7 mag.

Nasce l'Osservatorio Sanità Tuscia e promette di fare luce sui consultori: "Spazi da conoscere, difendere e potenziare” https://ift.tt/65UKQGF https://ift.tt/NRBCrTu Vai su X

L'EMERGENZA La "lingua blu" di pecore e mucche torna a preoccupare la Tuscia: tutti i casi dal 2015 a oggi Il virus della Blue tongue ha riguardato soprattutto allevamenti di bovini e ovini in provincia di Viterbo, un'emergenza che è tornata prepotentemente d' Vai su Facebook

Nasce l'Osservatorio Sanità Tuscia e promette di fare luce sui consultori: Spazi da conoscere, difendere e potenziare”; Osservatorio per monitorare la pubblicità dei chirurghi plastici sui social. La proposta di ASSOMEDICOM; Unitus, nasce l’osservatorio Juris Silva: un nuovo punto di riferimento per il diritto forestale in Italia.