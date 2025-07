Nasce il comitato per la sicurezza A Montecatini i cittadini organizzano controlli

Montecatini Terme, 27 luglio 2025 – La questione sicurezza riaccende le preoccupazioni dei cittadini. I continui furti nella zona Nord Est della cittĂ hanno spinto un gruppo di cittadini residenti nel quartiere a dare vita a un comitato per la sicurezza. Il gruppo, in queste ultime serate, ha fatto una serie di uscite per verificare situazioni strane da segnalare alle forze dell’ordine. Il comitato tiene a sottolineare che non si tratta di un’attivitĂ dì ronda, ma rientra nelle piĂą recenti previsioni di legge che regolano la collaborazione delle associazioni, esclusivamente attraverso segnalazioni, alle autoritĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nasce il comitato per la sicurezza. A Montecatini i cittadini organizzano controlli

In questa notizia si parla di: comitato - sicurezza - cittadini - montecatini

