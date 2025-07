Un nuovo progetto imprenditoriale prende vita in Calabria: si tratta de La Casa del Bergamotto di Reggio Calabria, avviato grazie alla misura 6.2.1 “Start up innovative” del GAL Batir. La nuova realtĂ sorge a Villa San Giovanni, in localitĂ Ferrito, e punta a promuovere e valorizzare uno dei simboli piĂą identitari del territorio: il bergamotto. L’iniziativa prevede la creazione di una Bottega dedicata ai prodotti a base di bergamotto, un Piccolo Museo che ne racconta storia, tradizione e usi, e – in fase di progettazione – anche un settore dedicato all’ ospitalitĂ , per far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva tra cultura agricola, turismo sostenibile e innovazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nasce a Villa San Giovanni “La Casa del Bergamotto”: nuova impresa per valorizzare il principe degli agrumi