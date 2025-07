Napoli volevano farsi un selfie con bastone e coltello Denunciati tre ragazzi

Pensavano di fare un selfie bellissimo ma gli oggetti utilizzati gli sono valsi una denuncia da parte dei Carabinieri di Napoli. Smartphone in una mano e coltello nell’altra, tre ragazzi sono individuati dai militari che li hanno fermari in tre diverse perquisizioni, nella zona universitaria e nella zona dei “baretti” della città campana. «Non volevo fare niente di male, solo qualche foto». Il più piccolo di 16 anni, quando è stato fermato dai carabinieri, ha spiegato: «Non volevo fare niente di male, solo qualche foto». I militari hanno sequestrato un bastone nunchaku, un coltello a serramanico lungo 15 centimetri e un tirapugni fatto in casa. 🔗 Leggi su Open.online

