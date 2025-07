Napoli Truffe agli anziani | due minorenni collocati in comunità Erano cavallini per organizzazioni criminali

Due minorenni, impiegati come “cavallini” per ritirare denaro e gioielli a casa di anziani truffati, collocati in comunitĂ su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Napoli.. Nella mattinata odierna personale dei Commissariati di P.S. San Ferdinando e San Giorgio a Cremano hanno eseguito due ordinanze cautelari di collocamento in comunitĂ nei confronti di due minorenni gravemente indiziati dei reati di estorsione, truffa ad anziani e indebito utilizzo di carta di pagamento, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Le attivitĂ d’indagine dei due Commissariati hanno consentito di ricostruire minuziosamente la dinamica degli eventi delittuosi grazie alle denunce delle vittime, all’estrapolazione ed alla visione delle registrazioni di telecamere pubbliche e private che consentivano di identificare i minorenni indagati e di immortalare le loro condotte, i mezzi di trasporto e le strade cittadine percorse per raggiungere il luogo di commissione dei reati in occasione di due episodi criminosi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it