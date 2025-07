Napoli | oggi termina il ritiro di Dimaro

L’entusiasmo del pubblico, il sold-out, le tribune gremite, se c’è un’immagine del ritiro 2025 del Napoli a Dimaro Folgarida che volge al termine è il campo della SKI.IT Arena gremito in ogni ordine di posto. Ogni giorno per undici giorni. È così anche nell’ultima mattina con il Napoli in campo a faticare senza sosta, prima di abbandonare la Val di Sole. Prima dei due giorni e mezzo di riposo concessi da Conte ai giocatori per poi affrontare la seconda parte del lavoro precampionato. Alle 13.22 i due pullman con a bordo l’intero staff del Napoli – escluso Conte partito a bordo di una vettura – hanno lasciato lo SportHotel Rosatti scrivendo la parola fine al ritiro che ha calamitato decine di migliaia di ospiti in questa piccola borgata del Trentino occidentale, posta ai piedi delle Dolomiti e percorsa dal fiume Noce. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli: oggi termina il ritiro di Dimaro

A Dimaro ultime sgambate per il Napoli in ritiro; Termina il primo allenamento del Napoli a Dimaro, terapie per Buongiorno e Gilmour; Napoli-Arezzo 0-2, gli highlights della partita.

Napoli, finito il ritiro di Dimaro: c'è una novità nell'ultimo allenamento - È terminato il ritiro del Napoli a Dimaro, c'è una novità nell'ultimo allenamento: Buongiorno è tornato ad allenarsi in campo. Scrive ilmattino.it