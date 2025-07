Napoli neonata con forti difficoltà respiratorie era in stato di incoscienza | salvata dai poliziotti

Manovre di primo soccorso in strada in attesa dell'ambulanza, una bimba di pochi mesi salvata da poliziotti eroi. Una neonata di pochi mesi con forti difficoltà respiratorie era ormai. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, neonata con forti difficoltà respiratorie era in stato di incoscienza: salvata dai poliziotti

In questa notizia si parla di: neonata - forti - difficoltà - respiratorie

Napoli, neonata con forti difficoltà respiratorie era in stato di incoscienza: salvata dai poliziotti; Crisi respiratoria per una neonata in strada: provvidenziale l'intervento della polizia; Incendi, turisti intossicati a Matera: neonato in ospedale.