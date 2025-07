Napoli Lucca | Qui l’ambiente è stupendo mi aspettavo proprio questo Dobbiamo seguire tutti insieme il mister Lukaku? Uno dei più forti

Napoli, Lucca: «L'ambiente è stupendo, mi aspettavo questo. Dobbiamo seguire tutti insieme il mister. Lukaku? Uno dei piĂą forti». Le parole Il giorno dopo aver siglato il suo primo gol con la maglia del Napoli, Lorenzo Lucca—centravanti classe 2000, noto per la sua imponente statura e abilitĂ nel gioco aereo—ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di .

Lucca Napoli, pressing azzurro per l’estate. La mossa dell’Udinese spiazza tutti sul tavolo delle trattative! - Lucca Napoli, pressing totale della squadra partenopea nei confronti del centravanti dell’Udinese. Occhio però alla mossa dei bianconeri Lucca è diventato un centravanti fortemente nel mirino del calciomercato Napoli: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa, e dare ad Antonio Conte delle garanzie importanti pur di farlo rimanere alla compagine azzurra.

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli bisogna registrare un importantissimo aggiornamento sulla scelta tra Nunez e Lucca. Il Napoli, dunque, vuole regalare a Conte una squadra che sia in grado di competere nelle quattro competizioni che dovrà affrontare l’anno prossimo.

Calciomercato Napoli, Solet e Lucca nel mirino: l’annuncio dall’Udinese scalda i tifosi - Il Napoli è concentrato al 100% nella conquista dello scudetto, ma continuano a rimbalzare voci di mercato che la vedono interessata a due top dell’Udinese Il Napoli si appresta ad affrontare il mese di maggio, l’ultimo di Serie A prima della fine dei giochi, da capolista con tre punti di vantaggio sull’unica (ormai) rivale per lo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi.

