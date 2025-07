Napoli Lucca | A Lukaku chiedo tanti consigli

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Crc dal ritiro di Dimaro. Queste le sue parole: “ Sono contento del primo gol, ma soprattutto della prima vittoria della stagione. Arriviamo da carichi di lavoro molto pesanti, ma dobbiamo continuare così come stiamo lavorando, perchĂ© è fondamentale. Dobbiamo seguire tutti insieme il mister che ci dĂ tanti consigli e ci dĂ tanta carica. L’ambiente è stupendo, mi aspettavo esattamente questo. Un gruppo che vive come una famiglia: dobbiamo cercare di lavorare tutti insieme intensamente per toglierci delle soddisfazioni. Sono contento di essere qui, Napoli è sempre stata la mia prima scelta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

