Napoli gli azzurri lasciano Dimaro – VIDEO

Si chiude qui la prima fase della preparazione dei partenopei, che hanno lasciato il Trentino Alto-Adige al termine dell’allenamento mattutino. Si è appena conclusa la prima parte del ritiro estivo del Napoli. Qui, Antonio Conte ha gettato le basi fisiche e tattiche della nuova stagione sommerso dall’amore dei supporters azzurri. Napoli, si chiude il ritiro a Dimaro: squadra in partenza. Una prima parte di ritiro intensa, che ha visto gli azzurri sostenere diverse doppie sedute utili per riprendere una forma fisica adeguata. Dimaro si è anche contraddistinta per l’arrivo di ben 5 innesti. Ciò rappresenta un unicum nella storia recente del Napoli ed è il risultato della volontà di Antonio Conte di poter subito lavorare con l’ossatura della squadra al completo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

