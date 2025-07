Il noto giornalista ha parlato al termine dell’amichevole degli azzurri contro il Catanzaro, sottolineando un aspetto importante sui due calciatori partenopei Dopo il fischio finale della gara tra Napoli e Catanzaro, terminata per 2-1 in favore dei partenopei, Paolo Del Genio ha avuto modo di commentare la sfida nel corso di ‘Ne Parliamo da Dimaro’ per Canale 8. L’analisi fatta dallo straordinario collega, ha portato a un focus su due dei calciatori in maglia azzurra. Si è partiti da David Neres, per arrivare al neo acquisto De Bruyne, sotto la lente di ingrandimento di molti, per via della sua storia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Del Genio sicuro: “Ho notato un aspetto importante di De Bruyne e Neres”