Napoli De Laurentiis tuona | Campionato debole? Falso! | VIDEO

Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha respinto al mittente le accuse di chi dice che la sua squadra ha vinto in un torneo povero. Nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha commentato la vittoriosa stagione che si è appena conclusa con la conquista dello Scudetto, rispondendo con decisione anche ad alcune critiche: "Campionato debole? Falso! Non mi sembra che negli altri campionati ci siano stati punteggi tanto piĂą alti". Non sono mancate anche parole di elogio nei confronti di Antonio Conte.??(YouTube: @sscnapoli). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli, De Laurentiis tuona: “Campionato debole? Falso!” | VIDEO

In questa notizia si parla di: napoli - laurentiis - campionato - debole

Boom Napoli, pronti almeno 40 milioni: gioia De Laurentiis - In casa Napoli, in attesa della prossima gara contro il Genoa, bisogna registrare un importante aggiornamento.

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - di Redazione David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille, obiettivo dei nerazzurri per il calciomercato.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - di Redazione JuventusNews24 David Juventus, il Napoli fa sul serio! La mossa del club di De Laurentiis per anticipare la concorrenza.

Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri accende i riflettori su quella che sarà molto più di una semplice sfida tra Conte e Allegri. Il duello tra Napoli e Juventus è solo la vetrina di una Royal Rumble tecnica che coinvolge tutte le big del campionato. Vai su Facebook

De Laurentiis alza la voce: Campionato debole? Falso!; Napoli, De Laurentiis su Conte: Se uno non sta bene in un ambiente deve cambiare aria; De Laurentiis: Conte resta? Se uno non sta bene, deve cambiare aria....

Fabbroni: "Osimhen doveva trattare meglio i tifosi del Napoli, De Laurentiis ha fatto un capolavoro” - Sa quello che vuole e sa quello che pensa di poter dare poi, chiaramente, il campionato olandese è inferiore tecnicamente. Come scrive msn.com

Garcia è l'anello debole del Napoli: Italiano meritava di essere l ... - I fischi che, a fine partita, hanno accompagnato i giocatori del Napoli negli spogliatoi non erano nè di rabbia, nè di protesta. Si legge su calciomercato.com