Napoli choc | 5 anni di estorsioni e minacce arrestati due aguzzini a San Giovanni

Arrestati un uomo e una donna, denunciata una terza persona. La vittima viveva un incubo da anni. NAPOLI – Cinque anni da incubo, fatti di minacce, soprusi e continue richieste di denaro. È quanto ha vissuto un uomo residente a San Giovanni a Teduccio, quartiere orientale del capoluogo campano, finché il suo grido d’aiuto – una telefonata al 112 nel cuore della notte – ha messo fine all’incubo. Nel pomeriggio del 26 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Poggioreale hanno arrestato in flagranza un uomo di 46 anni e una donna di 42, entrambi con precedenti penali, per il reato di estorsione aggravata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

