Napoli accordo raggiunto per Alessio Zerbin | lascia il club azzurro ma non la Serie A la formula

La SSC Napoli ha definito la cessione di Alessio Zerbin alla Cremonese. Dopo una fase di trattativa intensa, le due società hanno trovato l’accordo che porterà il calciatore classe 1999 a vestire la maglia grigiorossa per la prossima stagione. Zerbin, reduce da un’esperienza altalenante con la maglia azzurra, avrà ora la possibilità di trovare continuità . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il #Napoli e la #Cremonese stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Alessio #Zerbin. Il giocatore è pronto a vestire la maglia grigiorossa. Accordo ormai ai dettagli: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza (3,5 mln). #calciomercato Vai su X

