MXGP | Sacha Coenen svetta in gara-1 a Loket Nono Mattia Guadagnini

Termina con il trionfo di Sacha Coenen la gara-1 valida per il GP della Repubblica Ceca, appuntamento numero quattordici del Mondiale 2025 di motocross, specialità MXGP. Grande prova per il belga della KTM, artefice di una prova dominata in lungo ed in largo. Il pilota nello specifico si è rivelato il più lesto già dall’uscita dal cancelletto, dove si è preso la leadership disputando una gara in totale controllo, terminata con il cronometro di 22:25.413. Al secondo posto si è invece piazzato lo sloveno Jan Pancar (KTM), il quale ha raccolto un gap di 0:20.391.  Terza posizione invece per il leader della classifica del Mondiale Romain Febvre (Kawasaki). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP: Sacha Coenen svetta in gara-1 a Loket. Nono Mattia Guadagnini

