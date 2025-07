MXGP Febvre vince gara-2 a Loket ma il GP di Cechia va a Lucas Coenen 9° Bonacorsi

Romain Febvre rialza la testa dopo il deludente quinto posto di gara-1 e vince la seconda manche del Gran Premio di Cechia 2025, valevole come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale Motocross. Il francese della Kawasaki limita i danni dunque in una giornata favorevole al suo avversario e conserva la tabella rossa di leader del campionato MX2, ma il margine adesso è minimo quando mancano ancora 6 round alla fine. A Loket il vero trionfatore della domenica risponde infatti al nome di Lucas Coenen, che ha ottenuto un solido secondo posto in gara-2 dopo la vittoria nella manche d'apertura imponendosi nella graduatoria overall dell'evento.

Sotto la solita pioggia, le gare di qualifica di Loket sono interamente tinte di verde. Febvre vince in MXGP su Coenen, Valin scuote una MX2 in cui de Wolf soffia il terzo posto ad Adamo all'ultimo giro e Laengenfelder chiude solo 6°. #MXGPCzechRepublic Vai su X

