MX2 Andrea Adamo trionfa in gara-2 a Loket Secondo posto per Laengenfelder

Segnali importantissimi da Andrea Adamo. Dopo la quinta piazza i gara-1, il pilota siciliano si è preso di prepotenza gara-2 al GP della Cechia, quattordicesimo atto del Mondiale 2025 di motocross, classe MX2, in fase di svolgimento questo fine settimana presso il tracciato di Loket. Prestazione davvero importante per il pilota, abile a non lasciare scappare Laengenfelder, in questa occasione secondo nonché vincitore del fine settimana. Ma andiamo con ordine. Il centauro in forza alla KTM è partito già molto aggressivo dall’uscita dei blocchi, posizionandosi secondo alle spalle di Mathis Valin e davanti a Valerio Lata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2, Andrea Adamo trionfa in gara-2 a Loket. Secondo posto per Laengenfelder

MXGP | GP Repubblica Ceca 2025: Romain Febvre conquista la gara di qualifica sotto la pioggia - Il leader del campionato batte Coenen in una Loket provata dall'ennesimo acquazzone; in MX2 Valin stacca tutti, de Wolf beffa Adamo all'ultimo giro ... p300.it scrive

MXGP Trentino: Prado allunga, Adamo vince la sua prima gara di MX2 - MX2: la consacrazione di Adamo — Jago Geerts (Yamaha) domina Gara 1, di fatto facendo da lepre a Liam Everts (Ktm) per il 90% della gara. Lo riporta gazzetta.it