Musk ha ordinato la chiusura del servizio satellitare Starlink mentre l’Ucraina avanzava contro i russi

A fine settembre 2022, durante un’azione decisiva dell’Ucraina Elon Musk diede ordine di spegnere Starlink, il servizio Internet satellitare che il miliardario fornì all’inizio della guerra a Kiev per aiutarla contro l’avanzata di Mosca. Lo riportano Joey Roulette , Cassell Bryan-Low e Tom Balmforth per Reuters. Un episodio, quello raccontato, che ha intaccato la fiducia dei soldati (e non solo) nei confronti del multimiliardario. «Dobbiamo farlo». Secondo tre persone a conoscenza del comando, Musk avrebbe ordinato a un ingegnere senior degli uffici californiani di SpaceX, la joint venture di Musk che controlla Starlink, di ridurre la copertura in aree come Cherson, zona strategica a nord del Mar Nero che l’Ucraina stava cercando di riconquistare. 🔗 Leggi su Open.online

Usa, la marcia indietro di Trump: “Non venderò la mia Tesla; Starlink è un buon servizio”, poi su Musk: “Gli voglio bene” – VIDEO - In un'intervista Trump ha parlato del rapporto con Musk dopo gli screzi dei giorni scorsi Inaspettata la marcia indietro del presidente Usa Donald Trump riguardo al suo rapporto con Elon Musk, dopo gli screzi avvenuti nei giorni scorsi.

Robotaxi Tesla, Musk ha finalmente lanciato il servizio - Dopo anni di promesse, la casa di Elon Musk ha avviato una prima versione limitata di corse a guida autonoma in Texas.

Tesla balza del 10% a Wall Street, Musk lancia il servizio robotaxi a Austin - Dopo una infelice e frettolosa chiusura della carriera politica, Elon Musk torna in pista con la sua Tesla, anzi con il servizio di robotaxi operato con una Model Y ad Austin in Texas.

