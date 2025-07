Musica dal vivo e danza il cortile del Castello Estense ospita le finali

Nella giornata di giovedì 28 agosto, a partire dalle 19 si terranno le finali dei contest 'A Voice for Europe – La voce per l'Europa – Italia' e 'Gran GalĂ dei Festival' all'interno del cortile del Castello Estense. L'evento sarĂ condotto dalla speaker Vanessa Grey e da BeaMakk. Tra gli ospiti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: cortile - castello - estense - finali

Dal deserto del Mali al Cortile del Castello, Tinariwen in concerto per 'Ferrara Sotto le Stelle' - Mercoledì 11 giugno la seconda serata di 'Ferrara Sotto le Stelle' propone la musica dei Tinariwen, band formatasi nel deserto del Mali negli anni’80 che ha trasformato la tradizione musicale dei popoli tuareg in un linguaggio globale.

Estate al Castello 2025: tutti gli appuntamenti nel Cortile delle Armi, debutto con Alessandro Barbero - Milano, 10 giugno 2025 – Cabaret, approfondimenti letterari e culturali, cinema all’aperto. E, ovviamente, tantissima musica, di tutti i generi.

'Un fiume di musica', arrivano i Nine Below Zero con un live nel Cortile del Castello - Approfittando del palco giĂ allestito per 'Ferrara Sotto le Stelle', la rassegna 'Un fiume di musica' si sposta per una sera lontana dal fiume (o meglio dal canale) con un concerto di caratura internazionale che vede protagonisti i Nine Below Zero.

L'EVENTO - "A voice for Europe" e Gran Galà del Festival, giovedì 28 agosto le finali nel cortile del Castello estense a Ferrara https://ift.tt/6WEx3n4 Vai su X

Musica dal vivo e danza, il cortile del Castello Estense ospita le finali; Molfetta+Infante, storia di un grande amore. Il capitano lascia; FESTIVAL DELLE MANIFESTAZIONI: A VOICE FOR EUROPE e GRAN GALA’ DEI FESTIVAL, venerdì 30 agosto le finali nel Cortile del Castello Estense di FERRARA.

'Umanità' al Castello Estense prorogata al 26/12 - Ansa.it - È stata prorogata fino al 26 dicembre la mostra in corso nel cortile e nel loggiato del Castello Estense di Ferrara che propone il gruppo scultoreo 'Umanità', creato da Sara Bolzani e Nicola ... Riporta ansa.it