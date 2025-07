Sul molo di Levante sono stati ultimati i lavori per la costruzione di un muretto antiesondazione dell’altezza di 96 centimetri, a partire dalle Porte Vinciane fino all’altezza del ristorante La Baia, in modo da proteggere tutta la zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate sempre piĂą violente e frequenti. Il nuovo muretto è costruito in cemento armato ed è stata realizzata una soluzione con singole palancole accoppiate come i micropali. A completamento del muretto e di questo nuovo sistema di protezione è stata anche installata una speciale paratia in acciaio inox a difesa dalle esondazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muretto antiesondazione, lavori ultimati sul molo