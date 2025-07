Muore soffocato da una mozzarella durante la pausa di lavoro

Sabaudia piange la scomparsa di Adriano Poponessi, 50enne cameriere molto conosciuto e stimato presso il lido Carbonelli, dove lavorava come una vera colonna portante del ristorante "La Spiaggia". La sua morte, avvenuta sabato pomeriggio, ha lasciato sgomenta la comunitĂ locale e i numerosi frequentatori dello stabilimento balneare. Il soffocamento. Il tragico evento si è verificato poco dopo le 18, durante una pausa di lavoro. Adriano stava mangiando un pezzo di mozzarella quando, improvvisamente, il cibo gli è andato di traverso, ostruendo le vie respiratorie. Immediatamente è scattato l’allarme: sono stati chiamati i soccorsi, e nel frattempo sono stati messi in atto tentativi disperati di rianimazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Muore soffocato da una mozzarella durante la pausa di lavoro

