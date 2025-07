Muore falciata dall’auto davanti casa | Da anni chiediamo più sicurezza

Non ce l’ha fatta Roberta Dotti, la donna di 50 anni di Sant’Agata che venerdì sera poco dopo le 22 è stata travolta da un’auto davanti alla propria casa, nella zona residenziale della frazione del Comune di Scarperia e San Piero, immersa nel verde della campagna mugellana. L’investimento è avvenuto in prossimità di una fermata dell’autobus e nella zona del campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che la donna stesse attraversando la strada. Chiaramente, dato che in quell’area ci sono molte villette e case che si affacciano sulla strada, l’allarme è subito scattato e in breve sono arrivati sul posto i soccorsi sanitari del 118 e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore falciata dall’auto davanti casa: "Da anni chiediamo più sicurezza"

