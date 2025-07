Arriva una nuova soddisfazione in ambito internazionale per Movisport, la scuderia reggiana del presidente zelindo Melegari. L’occasione per festeggiare l’ennesimo traguardo si è verificata nel Campionato Europeo di Rally Storici, ad opera del cuneese Enrico Brazzoli, insieme a Martina Musiari, sulla Porsche 911 SC Rs del Team Pentacar. Dopo aver saltato la gara di Ypres, in Belgio a fine giugno, Brazzoli e Musiari si sono presentati al via del Rally di Weiz, quinta prova della serie, chiamati a difendere il primato della J1C. L’obiettivo è stato centrato in pieno con l’ottavo posto assoluto ed ovviamente finendo primi della categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movisport, Brazzoli e Musiari sono una garanzia