Movimento Giovanile Terra Jonica esclusa dal Consiglio comunale sul futuro dell’ex Ilva Una scelta che ignora il contributo dei giovani e della società civile

Il Movimento Giovanile Terra Jonica apprende con amarezza e indignazione l'esclusione dalla seduta monotematica del Consiglio comunale dedicata all'Accordo di Programma per l'ex Ilva, convocata per mercoledì 30 luglio alle ore 9:00. Nonostante la dichiarata volontà dell'Amministrazione comunale di raccogliere le "istanze della comunità" e rappresentare le "diverse sensibilità del territorio", i criteri adottati per la selezione degli invitati al Consiglio comunale risultano escludenti verso realtà che seppur giovani in questi anni si sono distinte per la loro proattività, per il contributo costante alla riflessione pubblica e per l'elaborazione di proposte innovative e collettive di transizione

