Movida violenta a Napoli | armi e droga tra i giovanissimi tre denunciati

Napoli centro e Chiaia: “Volevo solo fare un selfie”. Carabinieri nella movida tra le armi in mano ai giovani. Sequestrato anche un nunchaku . Altra nottata di controlli nel centro storico e nel quartiere Chiaia per i carabinieri della compagnia Napoli centro che hanno setacciato le zone della movida. Ragazzi nel mirino e sempre più armi in loro possesso. Armi potenzialmente micidiali nelle mani di giovanissimi che vivono la violenza come status sociale. Smartphone in una mano e coltello nell’altra, i ragazzi che questa notte i militari hanno fermato in tre diverse perquisizioni – nella zona universitaria e nella zona dei “baretti” – vivono la movida come una vetrina da mostrare sul mondo dei social. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it