Movida sicura controlli interforze nel weekend | nel mirino spaccio di droga e parcheggiatori abusivi

Anche questo ultimo weekend di luglio, è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: movida - interforze - sicura - controlli

Movida sicura, i controlli interforze del weekend: spaccio, parcheggiatori abusivi e locali sanzionati - Come ogni fine settimana, anche questo secondo weekend di maggio è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone.

Movida sicura, controlli interforze per 10 minimarket e antidroga: sanzioni e denunce - Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del questore di Catania per garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da.

Movida sicura, controlli interforze per 10 minimarket e antidroga: sanzioni e denunce https://ift.tt/7piK2mV https://ift.tt/TaqgoNf Vai su X

Operazioni interforze ad alto impatto tra il 2 e il 14 luglio. Il Prefetto Dionisi: "Questi interventi proseguiranno con regolarità per tutelare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti e un divertimento sano e rispettoso delle regole" #Livorno #cronaca #malam Vai su Facebook

Movida sicura, controlli interforze nel weekend: nel mirino spaccio di droga e parcheggiatori abusivi; Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana » In Evidenza; Movida sicura, le attività e i dati dei controlli interforze dello scorso fine settimana.

Movida sicura, il bilancio dei controlli a Catania - Come ogni fine settimana, anche questo ultimo weekend di luglio, è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania per garanti ... Come scrive catanianews.it

Catania, maxi controlli per la movida: sanzioni, denunce e sequestri nel weekend di fine luglio - Un fine settimana di controlli serrati quello appena trascorso a Catania, dove un imponente dispositivo interforze è stato attivato per garantire sicurezza e ordine pubblico durante la movida. Riporta itacanotizie.it