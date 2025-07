Tutto troppo facile. Era il grande favorito e, così come accaduto un anno fa alle Olimpiadi di Parigi, non ha tradito le aspettative. Tom Pidcock continua a conquistare medaglie del metallo più pregiato in mountain bike: arriva il secondo trionfo in carriera agli Europei, imponendosi nel cross country a Melgaco, in Portogallo. Il britannico non ha lasciato spazio agli avversari, se non nella primissima fase di gara. Dal secondo giro ha preso la testa, ha staccato tutto e si è involato verso il traguardo a braccia alzate. È festa per la Gran Bretagna vista anche la seconda piazza di Charlie Aldridge, staccato di 36”, mentre la medaglia di bronzo va al danese Simon Andreassen che si è imposto nella volatina per il podio sull’elvetico Filippo Colombo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mountain bike: Tom Pidcock trionfa anche agli Europei! Ottavo Juri Zanotti