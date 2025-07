Mountain bike | Jenny Rissveds si impone agli Europei nel cross country Eccellente quarta Martina Berta

Parla svedese il Campionato Europeo di mountain bike per la categoria cross country dedicata alle donne. Jenny Rissveds è riuscita ad agguantare il primo titolo della carriera, ad un anno dalla medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Parigi. Classe 1994, Rissveds ha dominato la prova in terra portoghese a Melgaco, chiudendo con il tempo di 01:21:47 e dando più di un minuto alla prima delle rivali, la britannica Evie Richards. Medaglia di bronzo che invece è andata alla svizzera Nicole Koller. In casa Italia da sottolineare l’eccellente prestazione di Martina Berta. Nelle prime posizioni sin dal via, l’azzurro ha chiuso in quarta piazza, staccata di 3’23” dalla vetta, ma a lungo in lotta per le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mountain bike: Jenny Rissveds si impone agli Europei nel cross country. Eccellente quarta Martina Berta

