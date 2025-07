Mosca e Teheran sempre alleate ma… L’Iran chiede aiuto Mosca ora tentenna

Le relazioni tra Iran e Russia continuano a rafforzarsi in un contesto geopolitico segnato da tensioni globali, rivalitĂ strategiche e da un Medio Oriente sempre piĂą frammentato. Il 21 luglio 2025, a Mosca, il ministro della Difesa iraniano Aziz Nasirzadeh ha incontrato il suo omologo russo Andrey Belousov, nel quadro di un vertice che ha segnato un ulteriore passo nella cooperazione militare tra i due Paesi. Lo stesso giorno ha preso il via l’esercitazione navale congiunta CASAREX 2025 nel Mar Caspio, suggellando un momento di grande valore simbolico e strategico per entrambi. L’agenda dell’incontro ha evidenziato le richieste di Teheran in termini di rafforzamento della propria capacitĂ difensiva, in particolare alla luce del conflitto con Israele dell’ottobre 2024. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Mosca e Teheran sempre alleate ma… L’Iran chiede aiuto, Mosca ora tentenna

In questa notizia si parla di: mosca - iran - teheran - alleate

Trump: "Ho parlato con Putin, ma non ci sarà pace immediata". Mosca ha proposto di partecipare al dialogo con l'Iran - «Ho appena finito di parlare al telefono con il Presidente russo Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un’ora e 15 minuti.

Iran: Mosca, attacco israeliano è categoricamente inaccettabile - Roma, 13 giu. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri russo ha “condannato fermamente” l’attacco di Israele all’Iran.

Israele-Iran, petrolio in salita con lo spettro della chiusura dello stretto di Hormuz: una manna per Mosca - L’ impennata dei prezzi del petrolio dopo gli attacchi di Israele contro l’ Iran e la risposta di Teheran è un’ottima notizia per Vladimir Putin.

L’Iran e il silenzio del Cremlino; La guerra tra Iran e Israele ha mostrato i limiti dell’asse Teheran-Mosca-Pechino; Guerra Usa Iran, vertice Teheran-Mosca: ma Putin scarica gli alleati. «Le relazioni con gli Usa non sono compr.

“La Russia e il nucleare iraniano? Mosca ha rinunciato a Teheran come alleato” - Il professor Alegi: “La Russia ha ormai rinunciato agli ayatollah come alleati e fatica in Ucraina. Lo riporta msn.com

Teheran chiede protezione e sostegno, Mosca però è pronta a ... - Per Mosca, anche un alleato fedele è sacrificabile se la sua fragilità diventa un rischio. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it