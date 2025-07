Mosca annulla la Parata navale Putin presenzia a manovre

Mosca ha cancellato oggi, per "motivi di sicurezza", la grande parata navale annuale che si tiene a San Pietroburgo in occasione della Giornata della Marina militare, ha dichiarato il Cremlino senza fornire ulteriori dettagli. Il presidente Vladimir Putin è arrivato nel frattempo nella cittĂ , dove presenzierĂ alle esercitazioni navali e ascolterĂ i rapporti degli ammiragli, riporta la Tass. La decisione di cancellare la parata "è legata alla situazione generale. I motivi di sicurezza sono di fondamentale importanza", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca annulla la Parata navale, Putin presenzia a manovre

