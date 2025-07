Morto in casa 57enne ' sorvegliato' dai cani

E' stato ritrovato senza vita Giovanni Valentino, 57enne di Valle di Maddaloni all'interno della propria abitazione circondato da 8 cani che lo ‘sorvegliavano’.L'assenza di notizie ha insospettito i vicini tanto da lanciare l'allarme. Al loro arrivo i sanitari e i carabinieri della compagnia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: 57enne - cani - morto - casa

MUORE NELL’AUTO SOTTO IL SOLE “ERA DIVENTATA LA SUA CASA” Muore nell’auto diventata rovente sotto il sole: malore fatale per un 57enne in un parcheggio nel quartiere di San Pio X - Segui tutte le notizie nella PRIMA edizione di TVA NOTIZIE in Vai su Facebook

Morto in casa, 57enne 'sorvegliato' dai cani; Colto da un malore fatale mentre è in sella alla bici, morto 57enne turista; Cuneo, esplosione in una casa a Martiniana Po, muore disabile 57enne, 9 feriti. I primi a soccorrere due vicini immigrati.

Santa Maria a Vico, trovato morto in casa: otto cani a vegliare sul corpo - È stato trovato senza vita nella sua abitazione, a vegliarlo c'erano i suoi otto cani. Secondo ilmattino.it

Muore in casa e il suo cane dà l'allarme abbaiando - E' morto nel sonno probabilmente per un malore e il suo piccolo cane lo ha prima vegliato per una notte, tra mercoledì e giovedì, e poi cominciato ad abbaiare dando l'allarme. Segnala ansa.it